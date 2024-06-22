شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 : 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31.