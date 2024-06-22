شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استئناف طلاب الثانوية العامة بالقاهرة امتحاناتهم التى بدأت اليوم السبت 22 يونيو 2024 بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القاهرة أن الامتحانات بدأت فى موعدها دون شكاوى، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ١٠٣٨٧٢ طالبا وطالبة موزعين على ٢٥٦ لجنة، حيث يؤدى الامتحانات ٣٤٤٩٦ طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم، و٢٣٨٨٥ طالبا وطالبة بشعبة علمى رياضة، و٣٦٦٩٠ طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالى ٩٥٠٧١ طالبا وطالبة بالإضافة إلى ٨٨٠١ طالبا وطالبة من المدارس الدولية.

وأكد محافظ القاهرة أنه يجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الإمتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد محافظ القاهرة على مديري المديريات التعليمية بتطبيق الظوابط المنظمة لأعمال الإمتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الطلاب والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية (موبايل، سماعات، سماعات سمارت).

كما أكد محافظ القاهرة على تواجد المرواح بكافة اللجان وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

وشدد محافظ القاهرة على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الدورى على اللجان التى يتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها ، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه ، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى ستجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء، وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الإمتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.