سما المصري تفعل المحظور بيديها في بث مباشر وبدون خجل .. اتفرج على القشطة البلدي!

بيروت - ثريا شاهين - أثارت الفنانة سما المصري جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي تقوم بحلب البقرة للمرة الاولى في حياتها، حيث سجلت هذه اللحظات بالفيديو ونشرتها على حسابها الرسمي على انستجرام وايضا على يوتيوب.

دائما ما تحاول الفنانة سما المصري اثارة الجمهور وخلق حالة من الجدل والتفاعل على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، اما بمقاطع الفيديو الغير اخلاقية، او بموضوعات اخرى لا “فائدة منها” .

واضافت في وصفها للفيديو “الجاموسه حنت وجابت لبن وانا باحلبها…..حد عايز لبن؟؟” وفي تغريدة أخرى كتبت: “.غريبه اوي طريقه حلبي البقره دي والغربيه اكتر انها نزلت لبن مع انها ماكانتش طايقاني…”!.

وأثار الفيديو ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب البعض عن إعجابه بسما المصري، بينما اعتبر البعض الآخر أن تصرفها غير لائق.