شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غداً 24 رحلة جوية من الأراضي المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

استمرار للجسر الجوى الذى بدأته مصر للطيران لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة ، تسير الشركة غداً الأحد، 24 رحلة جوية بواقع 9 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، ورحلة واحدة بخط سير جدة - كوناكري، و 2 رحلة بخط سير جدة - باماكو، و 1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة، و 11 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة.

وتنقل مصر للطيران خلال هذه الرحلات حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن القاهرة والجيزة والمنوفية والشرقية والبحيرة و قرعة الجيزة والاسكندرية و قنا وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وشكلت شركة مصر للطيران فريق عمل تتضمن مختلف التخصصات ليكون في شرف خدمة الحجاج بمطاري جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك، وتحقيق الانسيابية وانتظام الرحلات وعدم التكدس، حيث تحرص الشركة علي تيسير جميع الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات فى مرحلتى السفر والعودة للحجاج، فضلًا عن تشكيل فرق عمل من مختلف قطاعات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى.