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هيئة الدواء: ضبط أدوية مدرجة بقانون المخدرات وأخرى مجهولة المصدر

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 23 يونيو 2024 10:50 م

تمكنت هيئة الدواء المصرية بنطاق منطقة المرج بمحافظة القاهرة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مداهمة مخزن توزيع أدوية غير مرخص، يقوم بتوزيع وترويج المواد المخدرة.

ضبطت بالمخزن كميات من الأدوية المدرجة بالجدول الأول بقانون المخدرات من عقار الترامادول المخدر، وكميات من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والمدرجة بالجدول الثالث بقانون المخدرات، وكميات من الأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بـ10 ملايين جنيه، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.

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أدوية مجهولة المصدر

 

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أدوية مجهولة

 

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ضبط أدوية مدرجة بجدول المخدرات

 

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ضبط أدوية مدرجة بجدول المخدرات

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ضبط أدوية مدرجة بجدول المخدرات

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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