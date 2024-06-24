شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه تحذيرا للمصطافين على شواطئ مطروح وتكشف تفاصيل حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد الحرارة غدا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، والعظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 39 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود اضطراب في البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وتصل سرعة الرياح من (30-40 )كم/س وارتفاع الموج من( 1.5-2) مناشدة المصطافين مراعاة ذلك.

ويشهد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة.