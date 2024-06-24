شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطمئن على رضاء أهالى ناهيا وأرض اللواء عن مشروع المواقف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدى تجاوب المواطنين مع مشروعات المواقف الحضارية بناهيا وأرض اللواء، وذلك فى إطار حرصه للتعرف على مدى رضاء المواطنين عن المشروعات المنفذة وزيادة وعيهم بأهمية الحفاظ عليها.

وأجرى المحافظ عددًا من اللقاءات الودية مع مجموعات من المواطنين خلال الجولة، اطمأن خلالها على مدى التزام السائقين وأصحاب السيارات الخاصة بالمخططات المرورية والحارات المرورية المخصصة لدخول وخروج السيارات وأماكن الانتظار المخصصة لهم ومدى ملاءمتها لتحركاتهم من وإلى تلك المناطق ومحيطها.

وحث "راشد"، السائقين والركاب من المترددين على المواقف بأهمية دورهم بالتعاون مع شركات الصيانة والجهات المعنية بالحفاظ على تلك الأعمال لما حققته من نقلة حضارية غير مسبوقة ورفع لمستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المشروعات.

وحرص المحافظ على الاستماع لمقترحات المواطنين من السائقين والركاب والأهالى ووجه بسرعة بحثها لبيان إمكانية تطبيقها.

محافظ الجيزة يطمئن على مدى رضاء أهالى ناهيا وأرض اللواء عن مشروع المواقف



محافظ الجيزة يطمئن على مدى رضاء أهالى ناهيا وأرض اللواء عن المواقف



محافظ الجيزة يتفقد مشروعات المواقف الحضارية بناهيا



محافظ الجيزة يلتقي أهالى ناهيا وأرض اللواء