شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنهض بالسكة الحديد.. شاهد ورش صيانة وعمرة عربات القطارات بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة النقل صور توضح مشروع ورش صيانة وعمرة عربات ركاب قطارات السكة الحديد، على مساحه 11 فدان ضمن مشروع تطوير ورش المنيا الإضافية، حيث يشمل المشروع إنشاء 3 ورشة من السقائف المعدنية وإنشاء 13 سكة على بلاطات خرسانية ؛ ومزودة بأنظمة الإطفاء الالى للحريق والانذار والصرف والتغذية والمكاتب الإدارية

وأكدت الوزارة أن شركة النيل للإنشاء والطرق إحدى شركات القابضة لمشروعات الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، هى المنفذة للمشروع، وذلك ضمن خطط الوزارة لتطوير هيئة السكك الحديدية .

وتشهد هيئة السكة الحديد مشروعات إعادة هيكلة، ويهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار فى تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة إلى باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.

كما يتم تجديد خطوط السكك الحديدية ويمول هذا المكون أعمال تجديد خطوط السكك الحديدية ذات الأولوية بطول 200 كيلومتر فى خط القاهرة - أسوان ( 149 كيلومترا على أربعة أقسام من الخط)، وخط بنها - بورسعيد، والإشراف على هذه الأعمال، كذلك تحديث ممارسات الإدارة والتشغيل ويتم توجيه الأنشطة التى تتم فى إطار هذا المكون التى تقوم بتمويلها الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو وضع وترسيخ التغييرات فى الممارسات الإدارية وممارسات الموظفين بما يعكس إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية للهيئة.

ورش صيانة وعمرة عربات القطارات بالمنيا

ورش صيانة وعمرة عربات القطارات بالمنيا



ورش صيانة وعمرة عربات القطارات بالمنيا



ورش صيانة وعمرة عربات القطارات بالمنيا



ورش صيانة وعمرة عربات القطارات بالمنيا



ورش صيانة وعمرة عربات القطارات بالمنيا