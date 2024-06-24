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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية تعلن موعد وشروط التقدم للعام الدراسى 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالإثنين، 24 يونيو 2024 04:15 م
أعلنت مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية، عن فتح باب التقديم للالتحاق للعام الدراسى المقبل 2025، بداية من 1 يوليو، ولمدة لمدة 15 يومًا، إلكترونيا على الرابط الرسمى للمدرسة، مضيفة أن الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات، فى التخصصات الكهرباء، والميكانيكا، والتبريد والتكييف، واللوجستيات.وحددت المدرسة شروط التقديم كالتالى:
- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023-2024.
- ألا يقل مجموعه عن 240 درجة.
- يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا وشبين الكوم التعليمية بالمنوفية وإدارة بنها التعليمية بالقليوبية ( فقط ).
- ألا يزيد سن المتقدم عن 16 عام فى أول أكتوبر 2024
- لا تقبل التحويل من المدارس الأخرى.
مميزات المدرسة
- نظام إدارة مدرسية متميز.
- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
- فرص التعيين بشركات ومصانع مجموعة العربى بعد التخرج حسب احتياجات الشركة.
- مكافآت مالية شهرية أثناء فترة التدريب العملى (مصروف جيب).
- توفير زى مدرسى ومهمات أمن وسلامة مجانية لجميع الطلاب.
- توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الطلاب للمدرسة ولمكان التدريب.
- توفير وجبة ساخنة يوميا أثناء فترة الدراسة والتدريب الميداني
- توفير كافة الخامات للتدريبات العملية وكل احتياجات التدريبات.
- غرس العادات والسلوكيات الحسنة وبناء الشخصية لدى الطلاب التطوير المستمر فى المناهج لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
- يوجد فرصة استكمال للدراسة بالجامعات التكنولوجية للطلاب.
وأعلنت المدرسة شروط القبول :
- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التى تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع الشريك الصناعي.
- اجتياز اختبارات القبول بنسبة لا تقل عن 50% فى كل مادة على حدة.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
اجتياز الاختبارات الطبية وكشف عدم التدخين.
مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية
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