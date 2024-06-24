شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جامعة الجلالة للمحاكاة يحصل على شهادة الاعتماد العالمية من الجمعية الأمريكية للقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مركز جامعة الجلالة لتدريب المهارات الإكلينيكية والمحاكاة، على شهادة الاعتماد العالمية من الجمعية الأمريكية للقلب (AHA)، كمركز دولى معتمد يهدف إلى توفير برامج تدريب عالية الجودة على الإنعاش القلبى الرئوى الأساسى (BLS)، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الإنعاش القلبى الرئوى للمساهمة فى خفض معدلات الوفيات من السكتة القلبية المفاجئة فى المجتمع المصري.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، بهذا الإنجاز قائلاً: "أن الاعتماد الدولى لمركز تدريب المهارات الاكلينيكية والمحاكاة بالجامعة كمركز معتمد من الجمعية الأمريكية للقلب (AHA)، يعكس رؤية إدارة الجامعة فى السعى الدائم للتميز على مستوى كافة المجالات من خلال تطبيق المفاهيم والأساليب العالمية فى التدريس والتدريب للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل المحلى والإقليمى والدولي، مشيراً إلى تعزيز مهارات الطواقم الطبية وطلاب الجامعة من خلال دورات التدريب والتأهيل التى ستنفذ من خلال المركز".

وأضاف الدكتور ياسر السيد، مدير مراكز التدريب بجامعة الجلالة، أن المركز يحتوى على كل ما يحتاجه الطالب من بنية تحتية للتعليم والتدريب حسب المعايير والمواصفات العالمية، مشيراً إلى أن المركز مجهز بأفضل الأجهزة والمعدات التدريبية فى هذا المجال من مجسمات طبية خاصة "مماثلة للمرضى"، ومدعم بشاشات عرض متطورة وأدوات للذكاء الاصطناعى تساعد فى تقييم عمل الطلاب خلال تدريبهم.

كما أكدت الدكتورة سارة كمال، مدير مركز تدريب المهارات الاكلينيكية والمحاكاة بجامعة الجلالة، على انه تم تجهيز الكوادر المناسبة للعمل بالمركز بعد الحاقهم بدورات مكثفة من الجمعية الأمريكية للقلب، حيث يخطط المركز لتدريب 200 مقدم خدمة إنعاش قلبى رئوى أساسى سنويًا، لتعزيز مهاراتهم وتخريجهم بمعايير علمية عالمية، وبشهادات متخصصة دولية، مشيراً إلى انه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمواعيد وكيفية حجز الدورات قريبًا من خلال موقع جامعة الجلالة الإلكتروني.

يذكر أن مركز المهارات الإكلينيكية والمحاكاة بجامعة الجلالة تم تأسيسه عام 2022، حيث يوفر بيئة آمنة لطلاب القطاع الصحى التى تشمل كليات الطب، العلاج الطبيعي، طب الاسنان، الصيدلة، علوم التمريض، وبرامج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وذلك للتعليم والتدريب وممارسة المهارات الطبية مما يسمح للمهنيين فى مجال الرعاية الصحية بتأهيلهم وتعزيز خبراتهم دون أى مخاطر على المرضى الحقيقيين.