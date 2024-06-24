شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: ننفرد بنشر الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: «الخليج 365» تنفرد بنشر الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030

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«الخليج 365» تنفرد بنشر الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.. زيادة الصادرات لـ145 مليار دولار مقابل 53 مليار دولار.. القيمة المضافة الصناعية 20% سنويا وتحقيق 15 إلى 25% نموا سنويا للصادرات السلعية.. صياغة الالستراتيجية لتتماشى مع إمكانيات الدولة وقوة العمل والاتفاقيات التجارية.. وتستهدف تحول مصر لتكون مركزا إقليميا للتصنيع المستدام

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