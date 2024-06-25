شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: مجلس الوزراء: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو مجلس الوزراء: ضبط الأسواق أدى لاستقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد مدبولى: الحكومة مستمرة فى إجراءات تدبير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع وزيرة التخطيط: التضخم الشهرى يسجل لأول مرة معدلا سالبا يعكس انخفاض الأسعار وزارة الصحة: الدولة تضع القطاع الصحى على رأس أولوياتها لتحقيق تنمية مستدامة وزارة التعليم: امتحان العربى لطلاب الثانوية المكفوفين سار بشكل منضبط وزارة التموين تفحص عروض شركات توريد زيت الطعام المحلى بالمناقصة الجديدة وزارة الصحة تقدم نصائح هامة للوقاية من النقرس .. تفاصيل

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