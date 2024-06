شكرا لقرائتكم خبر عن حل أسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتشمل "الفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية كلغة ثانية"، وذلك ثاني أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية، بما يتضمنه من أسئلة اختيارية ومقالية، إذ تضمن الامتحان 31 سؤالًا منها سؤالين مقالي، تم الإجابة عنهم في ساعتين.

1- les achats

2- en voiture

3- la viande

4- <<< Viandes >>

5- à la maison

6- gourmand

7- un voyage

8- faire du bateau.

9- des photos

10- sportif

11- à la gare

12- une semaine

13- ?Ça te dit de regarder un film policier

14- Je vais au rayon <« 15- J’ai beaucoup de travail

16- Un vélo et des baskets

17- Parce que j'ai faim

18- Je me promène à cheval

19- personne

20- sympas

21- ’Qu’est-ce qu

22- notre

23- du

24- Non

25- ells

26- cette

27- en

28- nous

29- se sont promenés

