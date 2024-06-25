شكرا لقرائتكم خبر عن حل أسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالثلاثاء، 25 يونيو 2024 02:10 م
أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتشمل "الفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية كلغة ثانية"، وذلك ثاني أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.
ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية، بما يتضمنه من أسئلة اختيارية ومقالية، إذ تضمن الامتحان 31 سؤالًا منها سؤالين مقالي، تم الإجابة عنهم في ساعتين.
1- les achats
2- en voiture
3- la viande
4- <<< Viandes >>
5- à la maison
6- gourmand
7- un voyage
8- faire du bateau.
9- des photos
10- sportif
11- à la gare
12- une semaine
13- ?Ça te dit de regarder un film policier
14- Je vais au rayon <«
16- Un vélo et des baskets
17- Parce que j'ai faim
18- Je me promène à cheval
19- personne
20- sympas
21- ’Qu’est-ce qu
22- notre
23- du
24- Non
25- ells
26- cette
27- en
28- nous
29- se sont promenés
يأتي ذلك ضمن الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة، إذ يستعين بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم، لتقديم جرعة مكثفة وشاملة يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات، كما يقدم نماذج لأسئلة الامتحانات والأسئلة المتوقعة بامتحانات آخر العام.
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ويقدم ”الخليج 365” عبر منصاته، مراجعات نهائية شاملة ومتنوعة لكل مواد الثانوية العامة الدراسية، ونماذج علمية لشكل أسئلة الامتحانات فى جميع المواد، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات وااحصول على درجات التفوق والنجاح، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.
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