شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يفتتح المقر الجديد للهيئة والنادى ببشبين الكوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم، افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بشبين الكوم ضمن القسم الرابع، بمحافظة "المنوفية".

جاء ذلك بحضور كل من المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار مختار محمد علي - رئيس شئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار محمد العيسوي، والمستشار حسام نادي، والمستشار محمود عبدالحليم أعضاء إدارة النيابات.

وكان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بالمنوفية يتقدمهم المستشار فوزي عبد الله مدير المكتب الفني بالمنوفية، والمستشار رجب شرشر مدير فرع الدعوى التأديبية بالمنوفية، والمستشار الدكتور محمد نبيل عباس رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنوفية، ولفيف من مديري وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة.

وفي كلمته وجَّهَ المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، الشُكر للحضور من أعضاء النيابة الإدارية بالمنوفية على حفاوة الاستقبال، وعلى ما بذلوه من جهد في العمل والذي ساهم مع بقية ما قدمه سائر أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية في بلوغ نسبة الإنجاز قدرًا غير مسبوق.

ومن جانبهم، رحب المستشارين أعضاء النيابة الإدارية بالمنوفية، بالمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات النيابة الإدارية الحضور، مجمعين على أن المستشار حافظ عباس قدم كافة سُبُل الدعم لأعضاء النيابة الإدارية من توفير للمقرات اللائقة، وتنمية قدرات الأعضاء بالتدريب المستمر، وفتح قنوات التواصل بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية.

وفى ذات السياق قام المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، والوفد المرافق له بافتتاح المقر الجديد لنادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنوفية.