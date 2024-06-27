شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المعلمين العرب يصل سوريا لبحث تعزيز العمل النقابي المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، إلى دولة سوريا التى تحتضن مقر اتحاد المعلمين العرب، يرافقه الصادق الرغيوي الأمين العام للاتحاد ، وكان فى استقبالهم وحيد الزعل رئيس المكتب التنفيذي لـ نقابة المعلمين في سوريا، وعقد لقاءً موسعًا بحضور عدد من مسئولى الاتحاد، لبحث التعاون المشترك وتطوير آليات العمل والتواصل مع جميع المنظمات الأعضاء في الدول العربية.

وتناول اللقاء الذى عقد اليوم الخميس ، بمقر نقابة المعلمين في سوريا، تعزيز العمل النقابي المشترك بين المنظمات والنقابات المهنية الأعضاء في اتحاد المعلمين العرب، وتبادل الخبرات بما يعمل على تطوير المنظومة التعليمية بالوطن العربي، والتعاون في شأن القضايا العربية وما تواجهه الأمة العربية من تحديات في كافة القضايا القومية والوطنية، وفي القلب منها قضية فلسطين، والعمل على ترسيخ صورة ذهنية إيجابية لدى المواطن العربي عن رسالة المعلمين، والخطط المستقبلية لأعمال الاتحاد.

حضر اللقاء كل من الدكتور صالح الأيوبي رئيس مكتب العلاقات الخارجية بنقابة المعلمين في سوريا، وأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين في سوريا، وسائد أرزيقات الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين ونائب الأمين العام لاتحاد المعلمين العرب، ورزان فرجاني الأمين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب، ومحمد حنظل نقيب المعلمين اليمنيين والأمين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب.



