شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصادر الترانيم فى الكنيسة وارتباطها بالألحان والان مع تفاصيل الخبر

يهتم الأقباط فى مصر والوطن العربى والعالم بالمناسبات والأعياد الرسمية للإستمتاع بالترانيم والألحان المختلفة، وذلك من أجل التعبير عن اندماجهم معها عن طريق أداء الترانيم الكنسية، والتى تحظى بطابع فلكلورى حفظها به الغالبية العظمى منهم، تعبيرا عن فرحتهم بتلك المناسبات والتى يقع على رأسها مناسبة صوم الميلاد المجيد.

وقال القمص يوسف تادرس الحومى، أستاذ تاريخ الكنيسة وعلم المخطوطات بالمعاهد اللاهوتية، إن الترانيم عبارة عن بعض المزاميز وتعتبر أجزاء من الكتاب المقدس وبعض الفصول تقال بنغم بنصها، وتعتبر تراث الكنيسة وتكون تسبحة، ولدينا ما يسمى بالمدائح وتكون متوافقة مع الكتاب المقدس وبعض المدائح الخاصة بأعياد بعض القديسيين، أما من يوأدون الألحان والترانيم، فهم الشمامسة ولديهم صفات الصلاح.

ويدير مجلس الكنيسة الشئون الإدارية فقط، أما الشئون الروحية فيختص بها الأب الكاهن فقط، لأن الشماس مساعد له فى الصلوات ويقام عن طريق الرئاسة الدينية، مؤكدا أنه لا يوجد مانع من الألحان والمدائح ولا من الإبداع، لكن الأهم أن تكون موافقة مع الشروط الخاصة بالكتاب المقدس وتكون فى اجتماعات الكنيسة، موضحا أن هناك ترانيما من أشعار قداسة البابا شنودة وبعضها من تأليفه، حيث كان شاعر والأقباط أحبوا هذا الشعر لكن القداس تراث موروث.