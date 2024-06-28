شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية نقابة الأطباء تعتمد اليوم ميزانية 6 سنوات بداية من 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت نقابة الأطباء، كافة الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية، والمقرر عقدها اليوم، الجمعة الموافق 28 يونيو، الساعة الثانية ظهراً بمقر النقابة، على أن يبدأ التسجيل من الساعة العاشرة صباحا.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، أن الجمعية العمومية العادية ستناقش وتعتمد ميزانية النقابة لعدة سنوات، نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد العمومية منذ جائحة كورونا في 2018، وحتى الآن، فضلا عن تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانيات السابقة

وأضاف عبد الحى: كما ستناقش العمومية مواقف النقابة من قانون المسؤولية الطبية، وآخر المستجدات في ملف مكافأة الامتياز وإعلان بعض الجامعات الأجنبية عن قبول طلاب للالتحاق بكلية الطب بمجموع 50% في الثانوية العامة.

وأشار الدكتور محمد فريد، أمين عام نقابة الأطباء، إلى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 28 يونيه سيتم انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 12 يوليه فى نفس الموعد.