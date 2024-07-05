شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مؤتمر الحكومة جسر تواصل وثقة مع المواطنين لحل مشاكلهم والان مع تفاصيل الخبر

علق الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة ”الخليج 365”، على مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في أول يوم للوزراء الجدد، قائلا : "مؤتمر الحكومة يعتبر أهم مؤتمرات التواصل مع المواطن، مؤكد أن الوزراء الجدد يحتاجون إلى شهر حتى يتم الحكم عليهم، مضيفا أن هناك المؤتمر يعتبر تواصل مع المواطنين ليشعر بأن طلباته سيتم تنفيذها وجسر ثقة بينهما.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن فكرة وزير النقل في الدمج تفيدة في تصنيع عربات القطار والعربات وغيرة من تصنيع محلي يساعد على توطين الصناعة محليا لتوفير المليارات، مؤكدا أن رئيس الوزراء تحدث عن العديد من المشروعات التي تعمل عليها الحكومة لصالح المواطن.

وتابع أن هناك ملفات عاجلة لابد من التعامل معها الحكومة الجديدة فورا مثل التعليم والصحة، مضيفا أن التأمين الصحى الشامل يحتاج إلى حوار مجتمعى عام على إقراره لمساعدة المواطنين، مؤكدا أن الحكومة الجديدة بها تنسيق مع بعضهم البعض لتسهيل وحل المشاكل التي تفيد المواطن، مضيفا أن المواطن ينتظر من الحكومة الجديدة نتائج عاجلة.

وأوضح أن السوشيال ميديا يعلم جيدا الأخبار الصحيحة والشائعة، بعد أن علم جيدا أن القنوات المعادية تعمل على خراب البلاد، مؤكدا أنه لابد من زيادة تفاعل الوزراء مع المواطنين في حل جميع المشاكل بشكل سريع في توفير الأدوية وحل المشاكل لبناء الثقة بين الحكومة والمواطن.