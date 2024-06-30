شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يطيب جسدي القديسين الأنبا موسى والأنبا إيسيذوروس والان مع تفاصيل الخبر

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، دير البرموس بوادي النطرون، وذلك في إطار احتفالات الدير بعيد قديسيه القوي الأنبا موسى والأنبا إيسيذوروس الملقب بـ "قس برية شيهيت" اللذين تحتفل الكنيسة بعيدهما بعد غد الاثنين الموافق 1 يوليو.

وكان في استقبال قداسة البابا لدى وصوله الدير الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبانه، حيث توجه قداسته إلى الكنيسة الأثرية وصلى صلاة الشكر، ثم طيب الأنبوبتين اللتين تحوي جسدي القديسين المحتفل بهما، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة.

وتفقد قداسة البابا عقب التطييب عددًا من مرافق الدير.