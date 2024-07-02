الجيش الوطني السوري: المؤسسات ملك للسوريين تجنبوا أصحاب الفتن والتخريب

ياسر رشاد - القاهرة - دعا "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا السوريين في شمال سوريا إلى "تجنب الإنجرار وراء أصحاب الفتن الذين يسعون لتخريب المؤسسات"، مشيرا إلى أنها "ملك للسوريين أنفسهم".

وأفاد في بيان "نتابع الأحداث في المنطقة منذ الصباح حيث شهدت غضبا شعبيا نتيجة الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم الأحد في ولاية قيصري التركية"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

على تواصل مع الجانب التركي

وأضاف: "نحن على تواصل مع الجانب التركي الذي أكد لنا اهتمام المؤسسات بمحاسبة المخربين الذين اعتدوا على السوريين وأملاكهم، وقد لاحظنا ذلك من خلال تصريحات الرئيس التركي ووزير الداخلية الذين أدانوا هذه الأفعال وأكدوا على محاسبة الفاعلين واتخذوا الإجراءات اللازمة".

وأكد في البيان "وقوفه إلى جانب الشعب السوري"، قائلا: "نؤكد للشعب السوري أننا نقف إلى جانبهم وندافع عن حقوقهم وندعم حرية التعبير والتظاهر، ولكن ما حدث اليوم من اعتداءات على المؤسسات في بعض الأماكن مرفوض تماما".

أشخاص يسعون لتأجيج الفتنة

وأشار إلى أنه يقف خلف هذه الأعمال "أشخاص يسعون لتأجيج الفتنة ودعم الجهات التي تحرض ضد السوريين في تركيا مما يمكنهم من استغلال هذه الأحداث لنشر خطاب الكراهية، وهذا يعود بالضرر على ملايين السوريين المقيمين في تركيا".

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت بأن مجموعات من الرجال استهدفت متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري بوسط تركيا مساء الأحد بعد اعتقال سوري للاشتباه في تحرشه بقاصر.

وتظهر مقاطع فيديو عدة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي رجالا يحطمون نافذة محل بقالة يزعم أنه بإدارة تجار سوريين قبل إضرام النار فيه.

وتظهر صور أخرى شبانا يقومون بواسطة حجارة وأدوات معدنية بتحطيم دراجات نارية ومركبات في المنطقة نفسها بجنوب قيصري المعروفة باستضافة الكثير من اللاجئين.

وزير الداخلية التركي

وأعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي أن الشرطة اعتقلت 67 شخصا على خلفية الهجمات التي نفذها أتراك على منازل وممتلكات تعود لسوريين في مدينة قيصري إثر مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر.

كما عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الرفض التام لأعمال التخريب المتمثلة في إضرام النار بالشوارع وحرق المحال التجارية.

وقال في كلمة ألقاها خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي مع الإدارات المحلية لحزب "العدالة والتنمية" إنه "من العجز اللجوء للكراهية لتحقيق مكاسب سياسية".

وشدد الرئيس التركي على أنه "لا يمكن تحقيق أي هدف من خلال تأجيج معاداة الأجانب وكراهية اللاجئين في المجتمع".