شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعى الأميرة للا لطيفة والدة الملك محمد السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، والدة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، التي وافتها المنيَّة مساء اليوم.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص التعازي والمواساة إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي الشقيق، في هذا المصاب الجلل، سائلًا المولى -سبحانه- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن ينزلها منازل الأبرار.