ملخص تصريحات محسن محي الدين في "واحد من الناس"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان محسن محي الدين، كواليس دوره في فيلم إسكندرية ليه وتقديمه لشخصية "هاملت "، وذلك في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس.

وقال محسن، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، : " بدأت بدراسة هذه الشخصية في العديد من الأعمال الفنية والمسرحيات وكيف قدمت ، وهو من اهم الأعمال التي قدمهل مع المخرج يوسف شاهين وعلاقته به رائعة وكنت قدمت فيلم "افواه وارانب " مع الفنانة رجاء حسين.

وتابع : " وعندما طلب المخرج يوسف شاهين شباب من الفنانيين وذهبت أنا وأحمد سلامة وعبد الله محمود ، وقدم لنا السيناريو لنختار الأدوار واختار الي شخصية يحيي وهي شخصية معقدة ومركبة وهي شخصية يوسف شاهين الحقيقية.

كما تناولت الحلقة الحديث حوّل اسباب ابتعاده عن الفن سنوات طويلة ثم العودة ، وهل صحيح ان وفاة الفنانة هالة فؤاد كانت كلمة السر فى اعتزال الفنان محسن محيي الدين ؟.



وعن لحظة وداع ووفاة يوسف شاهين وعدم ذهابه في جنازته، قال : " أنا رايته قبل وفاته وفيلم "شباب علي كف عفريت " وكنت أنتجته ووجدت صعوبات مالية وتوسط لي كي يخرج إلي النور ، مستطردا بان صديق عمره الفنان عبد الله محمود قد توفي قبل يوسف شاهين وكانت من اصعب اللحظات في حياتي وكان من اقرب الاصدقاء الي قلبي ، ومن وقتها رفضت ان اذهب في جنازات واللقاء مع الصحفيين والكاميرات

وعن وصية يوسف شاهين عن ان جنازته تقام في مكان مفتوح وهل اسلم قبل وفاته، قال : " لا اعرف بالطبع ولكنه مثقف جدا ويقرأ في الدين والقران والانجيل ، ولكنه ملم بكافة الديانات ، وهو صاحب فكر ووجهة نظر ، ولم اندم علي ترك العمل مع يوسف شاهين

وعن المرحلة بعد يوسف شاهين وقيامه بإنتاج فيلم " شباب علي كف عفريت " وكانت رسالة الفيلم ان هناك جيل ضائع والتفاوت بين الشخصيات والعنصرية ولم اغضب لانتقاده والبعض قال عنه فيلم هندي.