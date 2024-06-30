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تخفيضات بدور السينما والمطاعم بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الأحد، 30 يونيو 2024 11:07 ص

بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، أعلنت وزارة الداخلية عن تخفيضات خاصة، اليوم الأحد، من خلال مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

 

ويشارك في هذه المبادرة 69 مولا تجاريا و348 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال متنوعة إضافة إلى تخفيضات خاصة بالمستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل ودور العرض السينمائي والملاهي، ليصبح إجمالى فروع الكيانات المشاركة 3315 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية.


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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