شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات بدور السينما والمطاعم بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 يونيو 2024 11:07 ص

بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، أعلنت وزارة الداخلية عن تخفيضات خاصة، اليوم الأحد، من خلال مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ويشارك في هذه المبادرة 69 مولا تجاريا و348 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال متنوعة إضافة إلى تخفيضات خاصة بالمستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل ودور العرض السينمائي والملاهي، ليصبح إجمالى فروع الكيانات المشاركة 3315 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية.



