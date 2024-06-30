شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات وزارة الرى من 2014 حتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن وزارة الموارد المائية والرى عملت خلال السنوات الماضية على تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات، حيث حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية لتلبية الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر .



‎وفى التقرير التالى نتعرف على نجازات وزارة الموارد المائية والرى خلال الفترة من عام 2014 وحتى اليوم

‎1- مشروعات للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل لإنشاء محطة مياه وآبار جوفية ومراسى نهرية وخزانات أرضية ومراكز للتنبؤ ومعمل لنوعية المياه ومقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات ودراسات فنية وتدريب 1650 متدرب إفريقي

‎2- تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية

‎3- إحلال وتأهيل منشآت مائية أبرزها قناطر أسيوط وزفتى وديروط والإبراهيمية وجمجرة

‎4- حصر وتقييم 47 ألف منشأ مائى لتحديد مدى إحتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة

‎5- إحلال وتجديد 45 محطة رفع لخدمة زمامات 7.10 مليون فدان ، وحسم مشاكل بعض النقاط الساخنة ، وتدعيم مراكز الطوارئ ، وتوفير قطع غيار محلية لإنهاء العمرات بالمحطات

‎6- تطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنوياً ، وتأهيل 7700 ٠ كيلومتر من الترع ، واستكمال تأهيل 2000 كيلو متر أخرى

‎7- أولويات للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر ، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه ، وإنتخاب ممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية

‎8- مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى لإستصلاح 868 ألف فدان ، و زيادة كميات إعادة إستخدام المياه إلى 26 مليار متر مكعب سنوياً

‎9- مشروع متميز لتطوير وتنمية واحة سيوة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة وأهالى الواحة

‎10- توفير 147 قطعة أرض بمساحة 4219 ألف متر مربع لتنفيذ 188 مشروع خدمى بمراكز حياه كريمة

‎11- 1631 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 391 مليون متر مكعب ، والعمل على إنشاء 78 عمل صناعى ، ومستهدف 669 عمل صناعى

‎12- حماية شواطئ بطول 120 كيلو متر ، واكتساب 1.80 مليون متر مربع من الأراضى ، وحماية استثمارات قيمتها عشرات المليارات

‎13- عقد إسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوى في إطار إهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية

‎14- النجاح في وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى خلال مؤتمرات المناخ

‎15- مجهودات متميزة وناجحة خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" ، ورئاسة مصرية يابانية للحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ

‎16- رئاسة مصرية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لمدة عامين حققت خلالها مصر إنجازات عديدة لخدمة قضايا المياه بالقارة الأفريقية

‎17- قيادة مصر للمسار الافريقي لـ "المنتدى العالمى العاشر للمياه" ، إستضافة "إسبوع المياه الأفريقي" في شهر أكتوبر القادم.

