شكرا لقرائتكم خبر عن غدا الثلاثاء إطلاق مخرجات تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة البيئة أنه سيتم اطلاق فعاليات وعرض مخرجات تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر (GGPR Green Growth Policy Review) فى جميع القطاعات بمصر، والذي يتم تنفيذه من خلال البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلى الوزارات والجهات المعنية، غدا الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة في الساعة التاسعة والنصف صباحا.

جدير بالذكر، أن قطاع السياحة الخضراء ظهر في تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، ومنها قطاع إدارة المخلفات وخاصة المخلفات الزراعية والطبية ومخلفات البناء والهدم والتي تحوي فرصا واعدة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص، خاصا مع وجود البنية التحتية اللازمة والاطار القانوني والحوافز الاقتصادية بقانون الاستثمار الجديد، إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والذي يفتح ذراعيه للقطاع الخاص لكن يحتاج لمزيد من شراكة المؤسسات التنموية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، لتكرار قصة النجاح التي ساهم فيها شركاء التنموية في دعم قطاع الطاقة المتجددة وتشجيع دخول القطاع الخاص.

