الجارديان: حاكم كاليفورنيا الأوفر حظًا كبديل لبايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة

ياسر رشاد - القاهرة - رأى مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن حاكم كاليفورنيا جافين نيوزوم هو الأوفر حظًا في الوقت الحالي كمرشح بديل للرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد الأداء الهزيل للرئيس بايدن خلال مناظرته مع منافسه في السباق الرئاسي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وأوضح كاتب المقال مانفي سنج أن اسم نيوزوم بدأ يتردد في الآونة الأخيرة داخل الحزب الديمقراطي كمرشح بديل للحزب خلال الانتخابات القادمة والمزمع إجراؤها في نوفمبر 2024 بعد أداء بايدن الكارثي خلال المناظرة مع الرئيس السابق ترامب.

ولفت المقال إلى أنه على الرغم من ضيق الوقت لاختيار مرشح بديل قبل ما يقرب من أربعة أشهر على إجراء الانتخابات، إلا أن اسم نيوزوم أصبح يتردد على نحو واضح كبديل لبايدن.. مشيرا إلى أن الفرصة أصبحت سانحة في الوقت الحالي أمام حاكم كاليفورنيا لكي يحقق طموحه السياسي في الحصول على منصب الرئاسة في الولايات المتحدة بعد تضاؤل فرص الرئيس الحالي بايدن في الفوز خلال الانتخابات القادمة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن تاريخ نيوزوم كحاكم لولاية ذات أهمية كبيرة مثل كاليفورنيا يعزز ترشحه الحالي كبديل لبايدن في الانتخابات الرئاسية، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الراهن: هل سوف يتمكن نيوزوم من الاستفادة من ذلك النجاح في السباق الرئاسي القادم؟.

وفي هذا السياق، قال الكاتب "إن نيوزوم يحظى بشعبية جيدة داخل الولاية حيث أشار استطلاع للرأي أجرى العام الماضي إلى أن حوالي 57 % من الناخبين في ولايته أعربوا عن رضائهم عن أدائه كحاكم للولاية".

وأوضح المقال أن الأمر لا يخلو من بعض الصعوبات حيث تعاني ولاية كاليفورنيا من بعض المشاكل في قطاعات التعليم والإسكان وبعض المشاكل الاقتصادية الأخرى.

وفي الختام.. أشار المقال إلى أنه ما زال من غير الواضح في ظل تلك الأوضاع ما إذا كان نيوزوم سوف يستفيد من شعبيته الكبيرة داخل ولايته في تحقيق التأييد الوطني المطلوب للترشح لمنصب الرئاسة أم لا، خاصة في ضوء حالة الانقسام التي تعاني منها الولايات المتحدة حاليا.

واشنطن تدعو إسرائيل للتحقيق في تقارير استخدامها المدنيين كدروع بشرية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى التحقيق بسرعة وضمان المساءلة، عقب التقارير التي أفادت باستخدام جيش الاحتلال للمدنيين كدروع بشرية.

وقال فيدانت باتل نائب المتحدث باسم الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن: "لقد رأينا هذه التقارير المزعجة في الفيديو، الجيش الإسرائيلي قال إنه يجري تحقيقًا في الحادث وإن ما تم تصويره في مقاطع الفيديو هذه لا يعكس قيمه وكان انتهاكًا واضحًا لأوامره وإجراءاته التنظيمية"، وفقا للقاهرة الإخبارية.

وذكر: "سأترك الإسرائيليين يتحدثون، لكننا ندعو مرة أخرى إسرائيل إلى المسارعة في إجراء التحقيق وضمان المساءلة عن أي تجاوزات وانتهاكات".

وتابع نائب المتحدث باسم الخارجية: "سنواصل التوضيح لحكومة إسرائيل أن هناك بالطبع توقعات بأن عليهم التصرف بما يتوافق مع قانون الصراع المسلح".

ورغم تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في حربه على القطاع متجاهلا قرارين من مجلس الأمن الدولي يطالبانه بوقفها فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء اجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية.