السيرة الذاتية للمستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشفت مصادر مطلعة، عن ترشيح المستشار عدنان فنجري لمنصب وزير العدل، في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، والمقرر لها أن تؤدي اليمين غداً الأربعاء.

وتولى المستشار عدنان الفنجري، العديد من المناصب ومنها منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ومشهود له بالكفاءة والانضباط الكبير

كما تولى المستشار عدنان الفنجري منصب النائب العام المساعد، ومدير التفتيش القضائي للنيابات عام 2006.

وتولى تقييم أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات، ومن ثم الوقوف على جديتهم ونشاطهم فى العمل، وعلى أساس ذلك إعداد مشروع حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة، والتى يتم اعتمادها من قبل النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.

شارك الفنجري في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، أبرزها المؤتمر السنوي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي لأجهزة مكافحة الفساد "IAACA".