شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: ندعم إسرائيل في دفاعها عن نفسها سواء ضد إيران أو حماس أو حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الخارجية الأمريكية، دعمها لإسرائيل في دفاعها عن نفسها سواء ضد إيران او حماس أو حزب الله، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وقالت الخارجية الأمريكية: "نواصل التركيز على الدبلوماسية ونريد تجنب أي نوع من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قيادي مسئول عن هجوم مجدل شمس في الجولان المحتلة، بغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.