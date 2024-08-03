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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الحصول لعضوية نقابة التطبيقيين والمستندات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر
أولا- أن يكون متمعا بجنسية جمهورية مصر العربية، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضويتها رعايا الدول العربية الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل .
ثانيا- أن يكون ممارسا لمهنة فنيه تطبيقيه ومن الحاصلين علي احد المؤهلات الآتية :
1- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية .
2- دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس .
3- دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية .
4- دبلوم معاهد أعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراسيتين علي الأقل.
5- حملة المؤهلات المعادله للشهادات المبينه في الفقرات السابقة طبقا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة .
أوراق عضوية نقابة التطبيقيين للعاملين بالقطاع الخاص والحكومى
أوراق عضوية نقابة التطبيقيين للعاملين بالمهن الحرة
مستندات العضوية بنقابة التطبيقيين
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