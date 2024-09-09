الاحتلال يعتقل مواطنين غرب رام الله اليوم الإثنين

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وفقًا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد داود زهران (37 عاما)، والأسير المحرر حسن صالح عنكوش، من قرية دير أبو مشعل، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من قرية باقة الحطب شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن الاحتلال اعتقل الشاب براء بسيم برغوث في العشرينات من العمر، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي الياس شرق قلقيلية.

وقد أصيب، أربعة أشخاص بجروح، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة حانين، جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة على بلدة حانين، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج.