وزير الخارجية: نواصل جهودنا لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة

أضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني بالقاهرة: "ندعم الجهود الدولية كافة للتوصل إلى تهدئة في جنوب لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701".

القاهرة - سامية سيد - قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، إن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012