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وزير الخارجية: نواصل جهودنا لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، إن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة.

أضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني بالقاهرة: "ندعم الجهود الدولية كافة للتوصل إلى تهدئة في جنوب لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701".

وتابع وزير الخارجية: " نؤكد الموقف المصري الثابت بدعم لبنان ووحدة أراضيه وسلامته واستقراره".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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