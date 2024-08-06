شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نواصل جهودنا لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، إن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة.
أضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني بالقاهرة: "ندعم الجهود الدولية كافة للتوصل إلى تهدئة في جنوب لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701".
وتابع وزير الخارجية: " نؤكد الموقف المصري الثابت بدعم لبنان ووحدة أراضيه وسلامته واستقراره".
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