شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: إسرائيل تشن حربا شعواء على الفلسطينيين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر تحث أطراف الصراع على ضبط النفس وتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

واعتبر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني بالقاهرة، أن إسرائيل تشن حربا شعواء على الفلسطينيين في قطاع غزة".

وتابع وزير الخارجية: "أكدت مواقف مصر الثابتة من خلال اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية لدعم لبنان حكومة وقيادة وشعبا".