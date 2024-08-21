شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهري يكرم اثنين من قيادات الأوقاف لبلوغهما سن المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرَّم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشيخ صبري ياسين عيد دويدار والمهندس مجدي عبد الله أبو عيد لبلوغهما سن المعاش بعد رحلة طويلة من العطاء والإخلاص والتفاني في العمل وسط حفاوة بالغة من العاملين بالأوقاف.

وقال وزير الأوقاف: أنا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل الزملاء في وزارة الأوقاف أتوجه بخالص الشكر والوفاء والامتنان إلى الشيخ صبري ياسين عيد دويدار رئيس مجموعة العمل السياسي السابق الذي لم يدخر جهدًا في خدمة الدعوة عبر مسار وظيفي تدرج خلاله في مناصب قيادية متنوعة: رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الدعوة؛ فمساعدًا للوزير لشئون الامتحانات؛ فرئيسًا لقطاع المديريات؛ ثم رئيسًا لمجموعة العمل السياسي بالأوقاف.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الشيخ صبري ياسين دويدار قد عرف عنه العلم والخلق الرفيع وبعد النظر، واشتهر بكل صفات التقدير والإجلال.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن اليوم يتم تتويج لحظة الوفاء والعرفان للشيخ صبري ياسين دويدار على ما قدم من مجهود كبير، ومهما تكلمنا فإننا لا نوفي جهده الذي بذله بمنتهى الصدق والتفاني في خدمة دينه ووطنه.

كما أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن المهندس مجدي عبد الله أبو عيد مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية عرفته الأوقاف وكافة مديريات الأوقاف في محافظات مصر في مجهود شاق ومضن.

وأضاف وزير الأوقاف خلال تكريمه للمهندس مجدي أبو عيد أنه نهض خلال فترة عمله بكافة ملفات داخل الأوقاف وممثلا للأوقاف أمام البرلمان وأروقة ومؤسسات الدولة، وأن مسيرته فخر واعتزاز نقدرها ونثمنها، ومهما قدمنا من عبارات الشكر لا نوفيه حقه.

من جانبه وجه الشيخ صبري ياسين عيد دويدار الشكر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قائلًا : نعتز بكم وزيرًا للأوقاف وعالمًا جليلًا وعلامة قائمة وموصولة، ونكن لكم كل ود وتقدير واحترام.

كما أكد المهندس مجدي أبو عيد أن تكريم وزير الأوقاف له اليوم وسام على صدره، قائلًا: ما رأيته اليوم من تكريم من الوزير الإنسان شيء أسعدني وأدعو له بكل التوفيق.



جانب من التكريم