شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين "تيودور بلهارس" للأبحاث ومعهد الأمراض الطفيلية الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تعزيز التعاون بين الجهات والمعاهد والمؤسسات البحثية الدولية، وقع معهد تيودور بلهارس مذكرة تفاهم مع المعهد القومي للأمراض الطفيلية الصينى؛ بهدف تبادل الخبرات، والكوادر العلمية فى مجال مكافحة الأمراض الطفيلية.

وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور محمد شميس، مدير معهد تيودور بلهارس، للأبحاث وفدًا من الأساتذة والباحثين من كل من المعهد القومي للأمراض الطفيلية ومعهد شيانجسو ومعهد أنهوي لمكافحة البلهارسيا بالصين؛ لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بحضور عدد من الأساتذة والمتخصصين بالمعهد.

في بداية اللقاء، أشاد الدكتور محمد شميس بالعلاقات العلمية الوطيدة التي تربط المعهد بالمعاهد البحثية والجامعات الصينية، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك الذي يتجلى بوضوح في إقامة العديد من المؤتمرات وورش العمل المشتركة، وتنفيذ مشاريع بحثية متميزة، وتوقيع اتفاقيات تعاون مُثمرة، وذلك بفضل تبادل الخبرات بين الباحثين المصريين ونظرائهم الصينيين، لاسيما من خلال إيفاد الباحثين المصريين إلى المعهد القومي للأمراض الطفيلية وجامعة ووهان.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور شيزو بالمعهد القومي للأمراض الطفيلية أبرز أنشطة المعهد في مجال مكافحة الأمراض الطفيلية، مثل البلهارسيا والملاريا، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي الذي يمثله المعهد كشريك رئيسي لمنظمة الصحة العالمية، حيث يسعى إلى تبادل الخبرات والمعارف مع المؤسسات البحثية في مصر والقارة الأفريقية؛ بهدف تطوير أدوات وأساليب جديدة للكشف المُبكر عن هذه الأمراض والحد من انتشارها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي أحرزه المعهد في هذا المجال، مما يُساهم في تحسين صحة المجتمعات المتضررة.

واستعرض الدكتور يانج كون، نائب مدير معهد شيانجسو، الإنجاز الكبير الذي حققه المعهد في القضاء على مرض البلهارسيا في زنجبار، حيث تمكن من خلال خُطة شاملة تضمنت توعية المجتمع، وتوفير العلاج الدوائي، واستخدام مبيدات آمنة للقواقع، من القضاء على هذا المرض المُستوطن وتحسين صحة المجتمع في المنطقة.

بينما استعرض الدكتور كاو زي جو، نائب مدير معهد أنهوي لمكافحة البلهارسيا، الإنجاز الكبير الذي حققه المعهد في القضاء على البلهارسيا التي تصيب حيوانات المزارع في الصين، وتحدث عن التحديات والصعوبات التي واجهوها وكيف تم التغلب عليها بنجاح.

وأوضحت الدكتورة هاجر فتحي الأستاذ المساعد بقسم الطفيليات بمعهد تيودور بلهارس، تعاون المعهد مع منظمة الصحة العالمية في التعامل مع الأمراض الطفيلية المتوطنة والمهام المنوطة به، وقدمت الدكتورة سارة ماهر رئيس قسم المناعة محاضرة عن طرق التشخيص المختلفة للبلهارسيا والمقارنة بين طرق التشخيص التقليدية والطرق الحديثة سعيًا وراء الدقة والحساسية العالية، بينما استعرض الدكتور محمد حبيب الأستاذ المساعد بقسم الرخويات الطبية طرق مكافحة القواقع الناقلة لمرض البلهارسيا.