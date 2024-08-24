وزير الأوقاف يستقبل وزير الشئون الدينية والدعوة والإرشاد بالسعودية

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القاهرة - سامية سيد - وزير الأوقاف: هدفنا خدمة ديننا وأوطاننا وأمتنا وتصحيح صورة الدين.. ونأمل أن يصل صوتنا إلى كل عقلاء العالم ونعمل معًا لصالح الإنسان

وزير الشئون الدينية والدعوة والإرشاد: هذا المؤتمر سينتج عنه قرارات تخدم البشرية ككل.. وتحقق الأهداف المرجوة منه

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الدينية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له للمشاركة في فعاليات المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي ينطلق غدًا الأحد 25 أغسطس 2024م بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

ورحب وزير الأوقاف بضيف مصر وزير الشئون الدينية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية موجهًا التحية والتقدير للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكل قيادات المملكة.

ووجه وزير الأوقاف الشكر لوزير الشئون الدينية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية على تلبية الدعوة بالحضور بهذا الوفد الكبير، والذي يمثل إضافة كبيرة وقوة داعمة للمؤتمر.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن التعاون بين الوزارتين ممتد على جوانب متعددة، وهدفنا خدمة ديننا وأوطاننا وأمتنا وتصحيح صورة الدين، مؤكدًا أننا نؤمل أن يصل صوتنا إلى كل عقلاء العالم وأننا نعمل معًا لصالح الإنسان.

من جانبه عبر الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ عن سعادته وترحيبه بهذه الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر والذي سينتج عنه قرارات تخدم البشرية ككل وتحقق الأهداف المرجوة منه.

وأكد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن وزارة الشئون الدينية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تتطلع لمزيد من التعاون مع وزارة الأوقاف المصرية فهما يسيران على نفس المسار.