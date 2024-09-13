ملف الخليج 365.. جنازة إيهاب جلال.. تقديم عبد المنعم.. صفقة الزمالك من السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

تغطية محدثة من الوفاة إلى تشييع الجثمان .. الوداع الأخير لإيهاب جلال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر

توفي إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

إنجاز تاريخي للأهلي حفل المتحف الكبير.. ما التفاصيل؟

روى لاعب المصري السابق، أحمد ياسر، بعض المواقف الإنسانية للمدير الفني الراحل إيهاب جلال، الذي وافته المنية، أمس. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

نادي الزمالك يعلن التعاقد بشكل رسمي مع لاعب أحد السعودي

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، التعاقد مع البولندي، كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

ظهرت في مؤتمر تقديم عبد المنعم.. من هي مروة عيد عبد الملك؟ (صور)

عقد نادي نيس الفرنسي اليوم الخميس 12 سبتمبر الجاري، مؤتمراً صحفياً لتقديم النجم المصري محمد عبد المنعم، لاعباً رسمياً في صفوف الفريق.( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

اكتشاف حسام حسن.. الخليج 365 يحاور التوأم نهى وجيهان لاعبات وادي دجلة (صور)

وسط تدريبات براعم فريق الرحاب للأولاد، كان التوأم ونهى وجيهان الصلح أصحاب الملامح الأجنبية يمرران الكرة لبعضهم البعض، وخارج الملعب يتابعهم حسام حسن متفأجاً بمهارات هاتين الفتاتين الصغيرتين، ليذهب العميد إلى والدهما موجهاً نصيحة له "بناتك لازم يلعبوا في أي نادي"، لم تكن الأسرة تعلم في هذا الوقت أن هناك فريق نسائي بمصر، ليرشح مدرب الفراعنة الحالي "وادي دجلة" لاحتواء موهبة الثنائي ويكون بداية شهرتهم و مشوارهم الكروي الحقيقي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

محمد صلاح يستعد لعودة الدوري الإنجليزي بهذه الطريقة (صور)

عاد النجم المصري محمد صلاح للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق ليفربول الإنجليزي، استعداداً لمباريات الدوري الإنجليزي "البريميرليج". ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"ريحة الحبايب".. مروة عيد ترحب بمحمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي (صورة)

حرصت نجمة كرة اليد المصرية مروة عيد عبد الملك لاعبة فريق نيس الفرنسي، على الترحيب بالنجم المصري محمد عبد المنعم، الذي انتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، خلال فترة الانتقالات الفرنسية الحالية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

قدام عيني.. لاعب المصري السابق يروي مواقف إنسانية لإيهاب جلال

روى لاعب المصري السابق، أحمد ياسر، بعض المواقف الإنسانية للمدير الفني الراحل إيهاب جلال، الذي وافته المنية، أمس. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

لاعب الزمالك لمصراوي: "شيكابالا أستقبلني في الفريق وأراه أسطورة"

كشف السنغالي سيدي نداي لاعب الزمالك المنضم حديثا من فريق جيديا واي السنغالي، طموحه مع الأبيض خلال الفترة المقبلة. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

أول ظهور لـ تريزيجيه وبن شرقي معاً في مران الريان القطري

شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري اليوم الخميس الظهور الأول للدولي المصري محمود حسن تريزيجيه رفقة النجم المغربي أشرف بن شرقي معاً في التدريبات. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)