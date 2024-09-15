استشاري يكشف خطورة أدوية علاج السمنة لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور أيمن رشوان، استشاري الغدد الصماء والأمراض الباطنية، من فوضى التعامل مع أدوية علاج السمنة لإنقاص الوزن خاصة وأن بعض الأشخاص فقدوا حياتهم دون تحديد الأسباب الحقيقية وراء وفاتهم.

أكد رشوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس" أن العديد من الأدوية المستخدمة في علاج السمنة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل التهاب البنكرياس وارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستويات السكر في الدم، وحتى أنها قد تزيد من السلوك العدواني كنتيجة جانبية لاستخدامها.

وانتقد الدكتور أيمن رشوان الاعتماد الزائد على الأدوية لعلاج السمنة، واعتبرها نوعاً من الانتحار المقنع، داعيًا إلى التركيز أكثر على التمارين الرياضية والتغييرات الغذائية كمسار رئيسي لتحقيق فقدان الوزن.

وفقا للدكتوررشوان، فإن الطريقة المثلى للتعامل مع السمنة الشديدة هي اللجوء إلى الجراحة، مثل عملية تكميم المعدة، مؤكدًا على أن الحل الأمثل لمشكلة السمنة يكمن في التمارين الرياضية والنظام الغذائي الصحي.