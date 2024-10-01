شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات أكاديمية التنس لتعزيز المواهب الرياضية بنادى جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات أكاديمية التنس بـ نادي جامعة حلوان وسط إقبال كبير من محبي هذه الرياضة، حيث شهدت الملاعب حضوراً لافتاً من مختلف الفئات العمرية في أول أيام التدريب.

وقد انطلقت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي، وقد عكست الصور الأولى من فعاليات التدريب الحماس الكبير للمشاركين والمدربين على حد سواء، مما يبشر بمستقبل واعد لهذه الأكاديمية في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية.

وصرح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، قائلاً: "نرحب بجميع الفئات العمرية من الجنسين للانضمام إلى الأكاديمية. فنادي جامعة حلوان يفتح أبوابه لجميع محبي رياضة التنس، سواء للمبتدئين الراغبين في تعلم أساسيات اللعبة أو الطامحين في الوصول إلى مستويات البطولة، ونؤكد التزامنا باكتشاف المواهب وصناعة أبطال قادرين على المنافسة في مختلف البطولات."

وتقدم الأكاديمية برامج تدريبية متنوعة تلبي احتياجات مختلف المستويات، حيث تبدأ التدريبات اليومية من الساعة 5 عصراً حتى 10 مساءً. كما توفر الأكاديمية خدمة التدريبات الخاصة (البرايفت) من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً، بتكلفة 150 جنيهاً للساعة.

وفيما يخص رسوم الاشتراك، فقد حدد النادي قيمة الاشتراك الشهري بـ 350 جنيهاً للأعضاء و400 جنيهاً لغير الأعضاء.

يذكر أن افتتاح أكاديمية التنس يأتي ضمن جهود نادي جامعة حلوان المستمرة لتعزيز دوره في خدمة المجتمع وتنمية المواهب الرياضية.