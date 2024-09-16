شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة الرئيس السيسى خلال النصف الأول من شهر سبتمبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استعرض المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النصف الأول من شهر سبتمبر بالتحديد من يوم 1 سبتمبر حتي يوم 15 سبتمبر 2024، حيث شهد الرئيس السيسي العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من ملفات عمل الحكومة من بينها مجمل المؤشرات الاقتصادية وجهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في قطاع الصناعة، واستقبل الرئيس السيسي في قصر الاتحادية وزير خارجية دولة الكويت عبد الله اليحيا بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ونقل وزير الخارجية الكويتي تحيات سمو المير مشعل الأحمد الجابر الصباح للرئيس السيسي، مؤكدا على قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

واستقبل الرئيس السيسي رئيس دولة ألمانيا، رئيس ألمانيا الاتحادية "فرانك فالتر شتاينماير"، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر برفقة وفد موسع من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بحضور الوفدين الرسميين، حيث أعرب الرئيس عن ترحيبه بزيارة الرئيس "شتاينماير" الأولى لمصر كرئيس لألمانيا، والأولى لرئيس ألماني منذ 25 عامًا، وتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ورئيس دولة ألمانيا.

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "لارس راسموسن" وزير خارجية الدنمارك، ونقل وزير خارجية الدنمارك للرئيس تحيات جلالة ملكة الدنمارك والسيدة رئيسة الوزراء، وكما استقبل "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والوفد رفيع المستوى المرافق له الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وتناول اللقاء العلاقات الواسعة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشهد الاجتماع استعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركزًا طبيًا في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تمثل زيارة السيد الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وشهدت الزيارة مباحثات بين الرئيسين وعقد مؤتمر صحفي مشترك وشهدت الزيارة الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي بين جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 بمدينة العلمين الجديدة، وتلقي اتصالًا هاتفيًا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.