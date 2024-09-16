شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الإسراع فى جهود الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هناك التوافق على ضخ استثمارات سعودية من خلال صندوق الاستثمار السعودي، والإسراع بجهود الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

كما أفادت القناة في تصريحات خاصة للقناة :"تثمين الجهود المصرية في حل مشكلات المستثمرين السعوديين وفتح آفاق جديدة لاستثمارات جديدة، والانتهاء من إعداد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية والتجهيز لتوقيعها قريبا".