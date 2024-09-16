شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسى بحفل المولد النبوى: رسالة الإسلام رسمت طريق المحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها حديث الرئيس السيسى فى احتفاليه المولد النبوى الشريف وتأكيده على أن رسالة الإسلام رسمت للبشرية طريق المحبة والإخاء من خلال منظومة أخلاقية..



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