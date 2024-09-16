شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى رئيس المجلس العالمى للمياه فى أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، لوى فوشون رئيس المجلس العالمى للمياه على هامش فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" المنعقد فى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب سويلم عن سعادته بهذا اللقاء للتباحث حول تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، متوجهاً بالتهنئة لـ"فوشون" على نجاح "المنتدى العالمى العاشر للمياه" الذى عُقد فى شهر مايو الماضى بإندونيسيا.

كما توجه سويلم بالشكر لـ"فوشون" على موافقته على الانضمام لعضوية اللجنة رفيعة المستوى لأسبوع القاهرة السابع للمياه، وعلى رعاية المجلس العالمى للمياه الشرفية للأسبوع.

وأعرب فوشون عن تطلعه للمشاركة، بجانب عدد من أعضاء المجلس العالمى للمياه، فى عدد من الجلسات رفيعة المستوى بالأسبوع، وهو ما سيعد فرصة للإعداد للمنتدى العالمى القادم للمياه المقرر عقده فى المملكة العربية السعودية.

كما أشار سويلم خلال اللقاء إلى أن فعاليات الاسبوع هذا العام سوف تتضمن ايضا تنظيم الاسبوع الافريقى للمياه وهو ما يعكس حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية خاصة فى ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)