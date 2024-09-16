شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح غدا معرض أهلا مدارس بشارع فيصل والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، غدًا الثلاثاء، معرض "أهلًا مدارس" بأرض معرض الكتاب بشارع فيصل ، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025.

يأتي المعرض في إطار خطة المحافظة لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، من خلال توفير جميع مستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية للتخفيف عن كاهل الأسر من محدودي الدخل.

ويقام المعرض، الذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية، على مساحة 2000م تقريبًا، ويشمل أقسامًا للأدوات المدرسية والمكتبية، والحقائب المدرسية، والملابس والأحذية، والسلع والمنتجات الغذائية، وذلك بمشاركة كبرى الشركات.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أكد حرص المحافظة على إقامة معارض ومنافذ سلعية دائمة وثابتة على مدار العام بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة توفير عددًا من المواقع أو الساحات الفضاء أو قطع الأراضي بالمساحات المناسبة لإقامة المنافذ السلعية الدائمة، على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية العالية لخدمة قطاع عريض من المواطنين.