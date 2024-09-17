إبراهيم عيسى للحكومة: ارفعوا أيديكم عن أعناق الناس.. الدعم لا يمثل سوى 11% من الموازنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى أن الوزراء الحاليون يفتقرون إلى خبرة التواصل مع الجمهور، مضيفًا: "الشعب المصري غير موجود في صناعة القرار رغم أنه السيد".

خلال برنامجه "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أضاف عيسى أن القضايا المفروضة على الساحة مثل الدعم وتعديلات نظام التعليم والإجراءات الجنائية وسرقة الكهرباء تمثل زيادة ضغط على المواطن.

تابع مقدم "حديث القاهرة": "سرقة الكهرباء جريمة لا خلاف عليها، ولكن تصدير أن سرقة التيار من بعض المواطنين هي سبب الأزمة والمبرر لزيادة أسعار شرائح الكهرباء غير منطقي".

ووجه الإعلامي إبراهيم عيسى رسالة للحكومة قائلًا: "ارفعوا أيديكم عن أعناق الناس، طرح فكرة الدعم باعتباره عبء على عاتق الحكومة ضغط على أعصاب المصريين"، متسائلًا: "هل رفع الدعم سيحل مشاكل الحكومة؟، كل مفردات الدعم لا تشكل سوى 11% من الموازنة العامة الجديدة، وباقي الـ89% بند مصروفات من ضمنها سداد فؤائد الديون بنسبة 62% من الموازنة".

واستطرد: "قيمة الدعم في ظل الإنفاقات الخاصة بالحكومة لا تساوي شيئًا، لماذا تهبط القرارات على المواطن رأسًا؟، هل المواطن اللي عنده واي فاي يستاهل نشيل منه بطاقة التموين وحصته من الأسمدة؟".

واختتم حديثه بقوله: "المسؤولين باصين على الـ 50 جنيه دعم وسايبين البنود التانية، هما دول بيكفوا المواطن عيش في الشهر؟، للأسف الحكومة تفكر في كل شيء سوى المواطن".