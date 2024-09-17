مدبولي يُغادر مطار الملك خالد الدولي عائدًا إلى القاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عائدًا إلى القاهرة، بعد انتهاء زيارته للمملكة العربية السعودية التي بدأت أمس الأحد.

وضمن جدول أعماله، التقى رئيس الوزراء بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على توافق مصر والمملكة حول مختلف القضايا الإقليمية، وتم استعراض جهود التنمية الجارية في البلدين الشقيقين.

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي على مدار يومي الزيارة وزراء الاستثمار والتجارة والمالية والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم خلال هذه اللقاءات استعراض وبحث آفاق التعاون المُمكنة في المجالات المختلفة.