"أوقاف" الشروق تحتفل بختام النشاط الصيفي بتكريم ١٤٠ من حفظة القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نظمت إدارة أوقاف الشروق بمديرية القاهرة، بمسجد جنة الفردوس بكمبوند جنة مصر، احتفالا بمناسبة انتهاء النشاط الصيفي، وتوزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم، وتكريم 140 من حفظة القرآن الكريم، و الذين شاركوا بالموسم الصيفي، تحت إشراف الشيخ إبراهيم سبت إمام وخطيب المسجد، برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وحضر الحفل الشيخ أسامة محمود جبريل، مدير إدارة أوقاف الشروق وبدر والعاصمة، والعميد عبد المنعم كامل شعير، وجميع أفراد مجلس إدارة مسجد جنة الفردوس.

وتوجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى إمام المسجد على جهوده مع حفظة القرآن الكريم خلال الفترة الماضية، و توجه المجلس بالشكر والتقدير لجميع الأبناء لتفوقهم ولأولياء الأمور لحرصهم على حفظ أبنائهم كتاب الله .