محامي أحمد فتوح يكشف آخر تطورات القضية.. وموقف أسرة الضحية من قبول الدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف أشرف عبد العزيز، محامي أحمد فتوح لاعب الزمالك، آخر تطورات القضية، مشيرا إلى أنه طلب من دار الإفتاء تقدير قيمة الدية الشرعية للقتل الخطأ والتي تحددت بـ 35 كيلو و700 جرام من الفضة وتقدر بنحو مليون و750 ألف جنيه، موضحا أن الموافقة على الدية ليست إجبار على أهل المتوفى.

وأشار عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن محامي أسرة الضحية هو من رفض الدية وليس أسرة المتوفى، معلقا: "فتوح لما يخرج هو من سيدير ملف الدية بنفسه، وسيتوجه لتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى.. ده فرض واجب".

وأكد أن سيارة اللاعب أحمد فتوح لم يكن بها مخدرات، والمحضر لم يثبت وجود مخدرات مع اللاعب، معلقا: “فتوح لم يكن معه مخدرات في عربيته.. ومفيش في المحضر حيازة مخدرات”.

ونوه محامي أحمد فتوح لاعب الزمالك، بأنه طلب استدعاء شاهد الإثبات الخامس والنقيب الذي رصد كل ملاحظات بلاغ الحادث، واستخراج إحصاء بعدد الحوادث على هذا الطريق.