شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر 5 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر، انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم السبت الموافق 2024/10/5، بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي.

ودعا مجلس إدارة الصندوق جميع العاملين بالمناطق الأزهرية ومعاهدها، أعضاء صندوق التكافل، الذين مضت على عضويتهم بالصندوق مدة لا تقل عن ستة أشهر، إلى حضور الجمعية العمومية العادية؛ للنظر في الموضوعات التالية:

التصديق على محضر الجمعية السابق بتاريخ 2023/9/26.

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

تقرير مراقب الحسابات، والتصديق على الميزانية العمومية، وحساب الإيرادات والمصروفات عن المدة من 2023/1/1 حتى 2023/12/31.

تحديد مراقب الحسابات لعام 2024م. ما يستجد من أعمال.

علمًا بأنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل العدد أُجِّل ذلك إلى جلسة أخرى تُعقَد في مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يومًا.