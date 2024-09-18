شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شروط يجب على الأطباء مراعاتها فى اللافتات الخارجية ومسميات الروشتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النقابة العامة للأطباء عددا من الاشتراطات الواجب مراعاتها على الأطباء أثناء فتح المنشأة الطبية أو العيادة الخاصة، فى اللافتات الخارجية والمسميات المكتوبة على الروشتات، ومن أهمها:

1- يشترط فى مسميات العيادات والمراكز والمستشفيات أن تكون مكتوبة بحروف وألفاظ وأسماء عربية فقط ولا يصرح بكتابة الأسماء الدولية والأجنبية، كما لا يجوز كتابة كلمة (مستوصف ، خيرى ، مجانى).

2- إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب أخصائي/استشارى ترفق الشهادة الصادرة من النقابة، ويتم الالتزام حرفياَ بمسمى التخصص الموجود بسجلات النقابة.

3- إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب عضو جمعية أو زميل كلية ترفق الشهادة المؤيدة لذلك، ويتم الالتزام بمنطوق الشهادة.

4- إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب عضو هيئة تدريس ترفق شهادة من الجامعة تفيد بذلك.

5- إذا ذكر على اللافتة جهة عمل الطبيب وتخصصه فيتم إرفاق شهادة من جهة العمل تفيد بذلك.

6- عند كتابة مسمى الشهادة الحاصل عليها الطبيب، فيتم الإلتزام حرفياَ بمسمى الشهادة وعند كتابة الجهة المانحة للشهادة فتكتب على سطر واحد مع مسمى الشهادة.

7- لا يجوز وضع أي لوجو أو شارة أو رمز لجهة حكومية أو عامة ما لم تكن مالكة للمنشأة.

8- إذا كان الطبيب ممارس عام يكتب على اللافتة والروشتة "ممارس عام" أو "بكالوريوس طب وجراحة" و لا يسمح بكتابة (باطني – أطفال).