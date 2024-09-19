شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات العمرية المستهدفة بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: سمر سلامةالخميس، 19 سبتمبر 2024 07:00 ص
أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا بتنمية الإنسان المصرى، وفى هذا الإطار جاءت مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، ونرصد فى هذا التقرير، البرامج والفئات العمرية المستهدفة:
- برامج الأطفال (من سن يوم حتى 6 أعوام) يتضمن البرنامج الخاص بهذه الفئة تعزيز الصحة والحد من وفيات الأطفال وذلك من خلال برامج مخصصة لتحسين الرعاية الصحية المبكرة.
- برامج للفئة العمرية (من سن 6 إلى 18 عامًا) يركز على تحسين المهارات وزيادة كفاءة سوق العمل ويشمل مبادرات لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
- برامج للكبار(من سن 18 لسن 65 عامًا)،يشمل البرنامج تدريب وتأهيلا لسوق العمل.
- برامج لدعم كبار السن، والمشاركة المجتمعية، فى إطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التى تمثل الهوية المصرية الأصلية.
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