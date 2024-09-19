أخبار مصر

تعرف على الفئات العمرية المستهدفة بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات العمرية المستهدفة بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت: سمر سلامة

الخميس، 19 سبتمبر 2024 07:00 ص

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا بتنمية الإنسان المصرى، وفى هذا الإطار جاءت مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، ونرصد فى هذا التقرير، البرامج والفئات العمرية المستهدفة:

- برامج الأطفال (من سن يوم حتى 6 أعوام) يتضمن البرنامج الخاص بهذه الفئة تعزيز الصحة والحد من وفيات الأطفال وذلك من خلال برامج مخصصة لتحسين الرعاية الصحية المبكرة.

- برامج للفئة العمرية (من سن 6 إلى 18 عامًا) يركز على تحسين المهارات وزيادة كفاءة سوق العمل ويشمل مبادرات لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

- برامج للكبار(من سن 18 لسن 65 عامًا)،يشمل البرنامج تدريب وتأهيلا لسوق العمل.

- برامج لدعم كبار السن، والمشاركة المجتمعية، فى إطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التى تمثل الهوية المصرية الأصلية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements