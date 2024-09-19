شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات العمرية المستهدفة بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا بتنمية الإنسان المصرى، وفى هذا الإطار جاءت مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، ونرصد فى هذا التقرير، البرامج والفئات العمرية المستهدفة:

- برامج الأطفال (من سن يوم حتى 6 أعوام) يتضمن البرنامج الخاص بهذه الفئة تعزيز الصحة والحد من وفيات الأطفال وذلك من خلال برامج مخصصة لتحسين الرعاية الصحية المبكرة.

- برامج للفئة العمرية (من سن 6 إلى 18 عامًا) يركز على تحسين المهارات وزيادة كفاءة سوق العمل ويشمل مبادرات لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

- برامج للكبار(من سن 18 لسن 65 عامًا)،يشمل البرنامج تدريب وتأهيلا لسوق العمل.

- برامج لدعم كبار السن، والمشاركة المجتمعية، فى إطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التى تمثل الهوية المصرية الأصلية.